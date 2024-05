Ad Acquasparta la seconda edizione di ‘Note a margine’

Guerre, pandemie, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale, questi alcuni dei temi oggetto degli incontri in programma per la seconda edizione di ‘Note a margine, festival delle parole’, che si svolgerà ad Acquasparta dal 16 al 19 maggio. La manifestazione mette al centro «le parole, il modo in cui vengono usate, la loro manipolazione, con la certezza che solo attraverso di esse è possibile comprendere la realtà delle cose, senza cadere o scadere nella propaganda a fini politici, bellici o commerciali», ha detto il direttore e ideatore del festival, il giornalista Rossano Pastura, presentando il programma. «Essere consapevoli dell’uso e del significato delle parole equivale a essere liberi».

Gli ospiti

Tanti gli ospiti, come Domenico Iannacone, Gabriella Greison, Federico Palmaroli in arte Osho, Vito Mancuso, Giovanni Grasso e Marco Frittella, don Antonio Coluccia, Raffaele Genah, Roberto Vicaretti, Angelo Petrella, sceneggiatore di Mare Fuori, e tanti altri che si succederanno all’interno degli spazi del festival, che si snoderà tra la sala del Trono di palazzo Cesi, sede prima dell’Accademia dei Lincei, e l’auditorium Matteo d’Acquasparta, nel complesso dell’ex convento di San Francesco. Nell’edizione 2024 anche Narni, con il teatro Manini, sarà tra i luoghi del Festival con lo spettacolo di Domenico Iannacone ‘Che ci faccio qui. In scena’. Note a Margine, quest’anno avrà un’anteprima a Terni, sabato 11 maggio, nella sala convegni Iper Coop di viale Gramsci con la presentazione del libro di Antonio Luna dedicato ai Borghi più belli d’Italia.

Il Festival al via giovedì

Il via ufficiale al Festival sarà giovedì 16 maggio con un incontro dedicato ai temi dell’inclusione nello sport, con la partecipazione di Yunidis Castillo, campionessa paralimpica e del presidente del Coni regionale Umbria, Domenico Ignozza. Alle 18.30, nella sala del Trono arriva la satira tagliente di Federico Palmaroli, autore de #lepiubellefrasidihosho che presenterà il libro ‘Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?’ (evento gratuito con prenotazione). La giornata di giovedì si chiuderà con Gabriella Greison, la rockstar della fisica, che porterà in scena, dalle 21, nella Casa della cultura di Acquasparta ‘La donna della bomba atomica’, la storia di Leona Woods, la fisica più giovane che lavorò al progetto Manhattan (evento gratuito con prenotazione).

Gli appuntamenti di venerdì

Venerdì 17 maggio, la giornata si aprirà con la conclusione di un progetto legato alla lettura, curato dall’associazione BottegArt e dedicato alle bambine e ai bambini delle scuole elementari. La mattinata sarà completata con il racconto di Iride Bartolucci che porterà il pubblico in un mondo senza api con le conseguenze che l’uomo potrebbe subire. Sempre venerdì 17, nel pomeriggio, un talk sul cambiamento climatico ed eventi estremi con esperti del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare e di Arpa Umbria. A seguire, Marco Bentivogli, già segretario generale della Fim Cisl, presenterà ‘Licenziate i padroni. Come i capi hanno rovinato il lavoro’. Dalle 18 spazio poi, a Giovanni Grasso, consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la stampa e la comunicazione, presenterà il suo ultimo romanzo ‘L’Amore non lo vede nessuno’. Grasso sarà accompagnato in questo percorso da Marco Frittella, direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Rai Com. Alle 19 invece spazio a un approfondimento sui rischi e le opportunità dell’intelligenza artificiale con giornalisti ed esperti del settore come Donatella Miliani, Claudio Bianconi, e Romualdo Gianoli. Lo spettacolo serale invece vedrà protagoniste Cecilia Lavatore e Marta La Noce che daranno vita al monologo: ‘Libera. Storie vere di donne ribelli’.

Cosa seguire sabato

Sabato 18 maggio, la giornata si aprirà con la presentazione della graphic novel ‘Bartali. Dalla giusta parte’ di Matteo Matteucci. Alle 11 invece Monica Buonanno porterà il pubblico nel quartiere napoletano di Scampia, con il suo libro ‘Siamo solo sognatori abusivi. Scampia ammaina la vela’ mentre con Guido Farinelli si scopriranno storie, ricette e leggende legate al tartufo nero. Alle 16 Cosimo Bartoloni ripercorrerà le vicende di sport e non solo legate a Marco Pantani e la drammatica giornata di Madonna di Campiglio del 5 giugno 1999. Alle 17 Angelo Petrella, sceneggiatore di Mare Fuori, presenterà il suo ultimo libro ‘La fine dei Fagioli’, in cui racconta come 10 scrittori francesi gli abbiano cambiato la vita. Alle 18 nel corso della tavola rotonda ‘Dalle periferie al cuore’ si parlerà di persone fragili e di contesti critici. Ospite speciale don Antonio Coluccia, prete di strada che combatte i venditori di morte delle periferie romane con ‘Che ci faccio qui. In scena’ spettacolo di Domenico Iannacone alle 21.30, al teatro Manini di Narni si concluderà la giornata di sabato. Iannacone porterà una trasposizione del suo racconto televisivo neorealistico che diventa uno spazio intimo di riflessione e denuncia (biglietti in vendita).

Si conclude domenica

Domenica 19 maggio si parte alle 11 con la presentazione del libro ‘Notturno Libico’, di Raffaele Genah, per anni corrispondente Rai da Gerusalemme. Dialogherà con lui il giornalista Valter Vecellio. Alle 12, Pier Luigi Vito presenterà il suo nuovo libro ‘Una pioggia di piccole stelle’ mentre alle 17 la giornalista e scrittrice Sara Lucaroni sarà al Festival con ‘La luce di Șingal. Viaggio nel genocidio degli yazidi’. A seguire la tavola rotonda ‘Il racconto della guerra. Come l’informazione può influenzare l’opinione pubblica’ con Sara Lucaroni, Gianluca Ales, Roberto Vicaretti, Vito D’Ettorre e Massimo Solani. Il Festival si concluderà, alle 21.30, con la Lectio Magistralis di Vito Mancuso dal titolo ‘Etica e umanità fra tutela del creato e intelligenza artificiale’ (evento gratuito con prenotazione).