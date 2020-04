Da Siena a Perugia con due coltelli: bloccati

Sono partiti da Siena per arrivare a Perugia, dove sono stati sorpresi a bordo del proprio veicolo in zona Città della Domenica. Senza nessuna giustificazione particolare: a finire nei guai un uomo ed una donna bloccati dagli agenti della polizia Locale, coordinati dal capitano Stefania Cesarini. Problemi anche per un’altra persona sorpresa all’interno di un parco. In totale i trasgressori sanzionati sono quattro.

Anche coltelli in auto

Una volta vista la pattuglia i due – sono venuti alla luce numerosi precedenti per polizia in un secondo momento – hanno tentato di allontanarsi, senza riuscirsi. A questo punto hanno sottoscritto l’autocertificazione senza fornire validi motivi di necessità. Non solo: l’uomo guidava nonostante la patente revocata e il veicolo privo di assicurazione. Alla donna invece sono stati trovati due coltelli a serramanico di cui non ha saputo giustificare il possesso: per lei è scattata anche la denuncia. Il veicolo è stato sottoposto a fermo e sequestro.