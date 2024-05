Startup ternana punta tutto sui benefici del latte di cammella

Una startup, la Vivid Srl, fondata dall’imprenditore ternano Tiziano Sironi che punta tutto sulle proprietà nutritive del latte di cammella. L’azienda ha, in particolare, brevettato il primo integratore nutraceutico: «Tutto questo – spiega Sironi – perché il latte di cammella ha delle proprietà uniche, tante e tutte concentrate. Queste sue proprietà hanno fatto sì che venga definito ‘l’oro bianco del deserto’». Questo latte – riporta la nota aziendale – «è ricco di ferro, vitamina B e C e proteine. È noto per le sue proprietà farmacologiche, utile contro diabete e allergie, viene anche usato come afrodisiaco. Questo tipo di latte è più nutriente di quello di mucca e contiene un amminoacido che aiuta il rilassamento cerebrale. Inoltre contiene più di 200 proteine, alcune delle quali presenti solo in esso. Degli studi – prosegue il titolare della Vivid Srl – hanno inoltre dimostrato che il latte di cammella aiuta ad abbassare il livello di zucchero nel sangue ed è privo delle due proteine che provocano le allergie al lattosio. Ciò che lo rende unico è la sua assenza di lattoglobulina, la principale proteina del siero di latte di mucca e pecora che spesso è associata alle intolleranze. Inoltre il contenuto di vitamina C, vitamina B3, acido folico, vitamina B12 e B5 supera quello presente nel latte vaccino e persino in quello materno». Anche e soprattutto da qui nasce l’idea di Tiziano Sironi, di creare un integratore in grado di contenere sostanze e relativi benefici del latte di cammella, diffondendolo su larga scala.

