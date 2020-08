Ferragosto umbro per Michele Zarrillo

Ferragosto in Umbria per Michele Zarrillo, al castello di Gallano (Valtopina). Il popolare cantautore romano, affezionato al cuore verde d’Italia, ha apprezzato ancora una volta la cucina umbra, in particolare quella del Gallano. Disponibile come sempre con tutti – staff e clienti – per una foto e un autografo, si è intrattenuto con le due anime di Radio Gallano, lo station manager Gabriele Gaggioli e il direttore artistico Sergio Menghini, legato al cantautore da un’amicizia vera oltre che professionale di lunga data.ù

