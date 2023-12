Flashmob nel cuore di Gubbio per la pace e contro la violenza sulle donne

Un flashmob da Gubbio per chiedere a tutto il mondo lo stop alle guerre e ribadire con forza il ‘no assoluto’ alla violenza sulle donne. È andato in scena all’improvviso, come è nella sua natura, in piazza San Martino da dove è stato lanciato un messaggio forte. Un gruppo di persone si è ritrovato nel cuore del medievale quartiere ‘Corona’ e ha ballato per pochi minuti sulle note di ‘Aggiungi un posto a tavola’: chiaro il riferimento al ‘tavolo della pace’, «dove ci deve essere sempre posto per gli uomini di buona volontà – hanno detto alcuni dei partecipanti -, dove ci deve essere sempre lo spazio per il confronto, il dialogo, per cercare insieme la via della pace». Nella città di Sant’Ubaldo, dove il santo poverello Francesco ha preso il saio e ha iniziato la sua missione di pace, ai piedi dell’albero di Natale più grande del mondo, il flashmob, nato da un’idea di Ambra Ceccarelli, ha dato un sapore particolare a questa vigilia di Natale. Bravi i cantanti Pamela Paciotti e Lucio Moretti, belle le coreografie di Nicoletta Procacci e Martina Panfili, impeccabile la regia del balletto curata da Sabrina Morena, così come le riprese di Elis Karakaci, per la regia televisiva di Marco Coldagelli.

