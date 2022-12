Forini Spa: seminario per consolidare ‘l’ecosistema’ di valori

Serata di festa, ma anche di riflessione per guardare al futuro con basi sempre più solide, per la Forini Spa di Bastia Umbra, azienda guidata da Alberto e Antonio Forini – il presidente del cda è Renzo Forini – e operativa nell’ambito dei carburanti, del gas e dell’energia elettrica. Lunedì 19 dicembre, dalle ore 18.30 presso il ‘Posta dei Donini’ di San Martino in Campo (Perugia), si terrà un seminario con relatori d’eccezione: Marco Piermarini (direttore del cambiamento Forini Spa), Luca Vannucci (dottore commercialista, Keytos studio associato), Marco Asselle (frate minore, formatore su temi di lavoro ed economia), Marco Campagnacci (area manager Azimut Capital Management). L’evento sarà condotto da Valerio Zafferani, imprenditore e curatore della comunicazione di Forini Spa. Oltre alla serata conviviale per scambiarsi gli auguri di Natale, l’obiettivo è fissare un focus sul 2023 e sulla strada che Forini Spa intende percorrere per realizzare un business profittevole e sostenibile, che includa le persone (management, dipendenti e collaboratori) e il territorio, andando a creare un ecosistema di valori e comportamenti virtuosi.

Condividi questo articolo su