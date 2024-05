Ospedale Terni, SC oncoematologia e medicina interna: incarichi a Liso e Pucci

di S.F.

Strutture complesse di oncoematologia e medicina interna/traslazionale dell’ospedale di Terni (entrambe ad apicalità universitaria), doppia novità deliberata dal direttore generale Andrea Casciari. C’è la firma per il conferimento degli incarichi di sostituzione del direttore di SC: semaforo verde rispettivamente a favore del professore Arcangelo Liso e del collega Giacomo Pucci per la durata di nove mesi – prorogabili fino ad altri sei – in attesa della copertura definitiva del posto. Sono gli unici candidati che si sono fatti avanti per il ruolo e il primo subentra ad Angelo Genua, responsabile facente funzioni della struttura fino alle dimissioni del 17 aprile scorso. Motivo? Il conferimento dell’incarica di struttura semplice di oncoematologia clinica dal 1° maggio.