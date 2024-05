Di nuovo pioggia in Umbria: torna l’allerta gialla

Torna la pioggia in Umbria e scatta l’allerta gialla sul territorio per l’ordinaria criticità per rischio temporali, come spiegato dal dipartimento nazionale della Protezione civile. «Martedì – sottolinea Umbria Meteo – un impulso di aria fresca nord atlantica raggiungerà i mari occidentali italiani, si approfondirà un centro di bassa pressione anche a livello del mare tra Corsica e mar Ligure, questo poi, invece di attraversare da ovest ad est il centro nord Italia, punterà verso sud raggiungendo il basso mar Tirreno mercoledì 8 maggio ed il mar Ionio giovedì 9 maggio. Sull’Umbria ciò comporterà la presenza di correnti sud occidentali martedì con piogge frequenti anche a carattere di rovescio o temporale, mentre mercoledì 8 maggio, con la discesa del centro depressionario verso il Tirreno meridionale, le correnti ruoteranno e proverranno prima da sud e poi da sud est, meno favorevoli quindi alle piogge su gran parte della nostra regione dove avremo precipitazioni sparse se non localizzate. Anche l’aria fresca nord atlantica non entrerà diretta sul centro Italia e per questo il calo termico sarà limitato». Situazione che migliorerà da giovedì. Atteso un rialzo delle temperature non prima della prossima settimana, a partire dal 12 maggio.

