Comune Terni, posizioni EQ: c’è chi va in comando in prefettura fino al 2027

di S.F.

Comune di Terni, ulteriori novità sul fronte del personale. C’è chi dal 20 maggio prossimo e fino al 19 maggio 2027 andrà a rinforzare l’ufficio territoriale della prefettura: c’è il via libera di palazzo Spada – una certezza considerando il documento firmato a disposizione – e da quanto appreso riguarderebbe una delle posizioni di elevata qualificazione di maggior rilievo dell’ente, Raffaele Ansuini, finora in azione nell’ambito del trasporto pubblico e aviosuperficie.

C’è l’ok

Il ministero dell’Interno – dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale e dell’amministrazione civile – aveva chiesto la possibilità della sua collaborazione il 18 marzo attraverso l’istituto del comando. Esito? Il 16 aprile il Comune ha detto di no per via del diniego del dirigente competente, specificando che l’amministrazione «si stava adoperando fattivamente per poter accogliere la richiesta del dipendente, realizzando la condizione posta alla base del diniego». Un mese e mezzo dopo la situazione è cambiata: il sì decisivo è arrivato giovedì 2 maggio, dunque c’è l’ok all’attivazione. Per la sostituzione sarebbe già pronto l’ingegnere Giacomo Falcetti. Eventualmente sarà lui ad occuparsi dei trasporti, una delle tre posizioni EQ della direzione energia/mobilità/protezione civile.