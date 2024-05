Casteltodino, oca arrosto e pizza con la 28° ‘Festa di primavera’

Consueto evento di maggio in arrivo a Casteltodino, dove da venerdì 10 a domenica 19 andrà in atto la 28° ‘Festa di primavera’ con cibo – specialità oca arrosto e pizza alla casteltodinese, tradizionale taverna al parco e palazzo di Massa – e musica. In campo per l’organizzazione c’è la pro loco territoriale e l’associazione PortAperta aps con il patrocinio del Comune di Montecastrilli. Spazio anche ad una mostra di pittura, una passeggiata alla scoperta del territorio, sport, cultura ed un evento di ‘educazione’ ambientale.

