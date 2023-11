Lo hanno visto procedere con fare incerto e dunque è scattato il controllo. A finire nei guai in seguito all’intervento della polizia Stradale di Perugia – in località di Liderno – è un 36enne italiano: stava guidando con un tasso alcolemico cinque volte superiore rispetto a ciò che consente la legge. Inoltre l’uomo aveva la patente ritirata dal 2007 e da allora non l’aveva più conseguita. C’è la denuncia per guida in stato di ebbrezza e con patente ritirata.

