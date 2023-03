Il tour Venditti & De Gregori fa tappa in Umbria: concerto il 29 luglio a Marsciano

Tre nuove date e c’è anche l’Umbria. Novità per il tour 2023 Venditti & De Gregori, organizzato e prodotto da Friends & Partners: fissato l’appuntamento per sabato 29 luglio allo stadio ‘Checcarini’ di Marsciano per il Festival dei borghi, con rivendite disponibili da oggi sul portale ticketone.it. Le altre tappe saranno alle Terme di Caracalla a Roma, Piazza Annunziata a Firenze, parco delle Rose di Lanciano, Villa Bertelli a Forte dei Marmi, teatro Greco di Siracusa e, a chiudere il cerchio, il teatro antico di Taormina.

