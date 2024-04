Equitazione, concorso regionale salto ad ostacoli: si inizia da Nocera Umbra

Tutto pronto per la prima tappa del concorso regionale di salto ad ostacoli in Umbria, organizzato dal settore nazionale Opes Equitazione. L’evento si svolgerà al circolo ippico Alpa di Nocera Umbra dalle 8 alle 18 e prevede una partecipazione di circa 50 atleti provenienti da diversi territorio regionali. Si proseguirà poi il 19 maggio con il secondo appuntamento, questa volta in terra ternana al circolo La Cacciata di Orvieto. L’organizzatore ed il referente dell’iniziativa è Alessandro Costantini.

