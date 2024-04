Pnrr Terni, impianto sport piazzale Senio: subappalti a Fondi e Bari per 195 mila euro

di S.F.

Nuovo impianto sportivo polivalente da oltre 2,2 milioni di euro, in piazzale Senio a Terni si corre per completarlo per il mese di settembre. Struttura in legno posizionata, ora ci sono due ulteriori subappalti per proseguire con la realizzazione della struttura: la Castellani & Gelosi srl ha chiesto e ottenuto dal Comune il via libera a vantaggio della Medacciai srl di Bari e la Costruzioni Guglietta Abramo srl di Fondi (Latina). Per fare cosa? Nel primo caso si parla della fornitura e posa in opera di pannelli coibentati (l’importo contrattuale è da 156.760 euro), nel secondo di coperture metalliche per un esborso da 39.200 euro. Il totale sfiora dunque i 200 mila euro. Come da prassi, prima delle firme del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini e del responsabile unico del procedimento Matteo Bongarzone, sono stati verificati i certificati di iscrizione, il Durc, l’autocertificazione antimafia, regolarità fiscale, casellario giudiziale e le varie dichiarazioni necessarie. Tutto trasmesso al direttore dei lavori, l’architetto Roberto Picchiarati.

IL RECENTE SOPRALLUOGO E L’OBIETTIVO SETTEMBRE 2024