Terni: 400 mila euro per riqualificare una parte del centro

di S.F.

Riqualificazione urbana dell’area compresa tra largo dei Banderari, via de Filis, via dei Castelli e largo delle More, il Comune di Terni ‘bussa’ alla Regione. Palazzo Spada ha lanciato il tentativo attraverso la partecipazione all’avviso pubblico regionale per prendersi i fondi delle annualità 2024-2025: il progetto di fattibilità in linea tecnica vale 400 mila euro.

L’obiettivo

L’avviso è stato pubblicato nel Bur del 5 aprile e riguarda l’individuazione di interventi per la riqualificazione urbana: in ballo il miglioramento della qualità di vita nei centri storici, la promozione dello sviluppo economico-sociale ed il recupero a livello di infrastrutture e servizi. La Regione metterà a disposizione il 90% del costo totale dell’intervento, il cofinanziamento dei Comuni è invece del 10% (da garantire con risorse proprie). Che si fa dunque? Terni ha puntato su un intervento di «rinnovo e risanamento della pavimentazione di pregio, con installazione di elementi di arredo urbano ed efficientamento energetico». Le aree coinvolte sono largo dei Banderari, via De Filis, via dei Castelli e largo delle More e del progetto se ne sono occupati direttamente gli uffici comunali: il quadro economico vale 400 mila euro e il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere con posizione di elevata qualificazione Matteo Bongarzone. In caso di domanda accolta, il Comune garantirebbe i 40 mila euro con la devoluzione di due vecchi mutui. Vedremo l’esito.