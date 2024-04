Terni, Latimar chiude e Antonella saluta: «Grazie a tutti per l’affetto»

f

Il 30 aprile si avvicina e, come annunciato, un altro dei negozi storici di Terni abbasserà per l’ultima volta le saracinesche. Questa volta, dopo 56 anni di attività, toccherà a Latimar, negozio di casalinghi e articoli da regalo di corso Vecchio, a due passi da piazza Buozzi. Antonella Salvatore, la proprietaria, ha raggiunto la meritata pensione e si appresta a chiudere per fare la nonna a tempo pieno. Non prima, però, di salutare e ringraziare i suoi clienti per l’affetto dimostrato non solo in questi lunghi decenni, ma anche nelle ultime settimane di (intenso) lavoro.

Tanti ricordi e soddisfazioni

«È stato emozionante – racconta – il forte riscontro che abbiamo registrato dopo l’annuncio della chiusura, non solo in termini di vendite ma anche di attestazioni di stima. La testimonianza che abbiamo lavorato bene e che tanti conserveranno di noi un bel ricordo. Questa è la cosa più importante. D’altronde in questi anni si è instaurato un profondo rapporto con la maggior parte dei miei clienti, con molte di loro siamo diventate addirittura amiche. E poi è stato bello aiutare tante giovani coppie nella loro lista di nozze. Ho cercato sempre di essere onesta con loro e consigliarli nel modo migliore. C’è chi addirittura ha voluto che io e mio marito diventassimo padrini dei loro figli. Non servono altre parole per spiegare». Gli scaffali sono ormai quasi completamente vuoti, gli occhi si fanno lucidi, ma è ora di guardare avanti. «Alla mia età non ce la faccio più a proseguire questa attività – dice Antonella -, ma chiudo portandomi nel cuore un bellissimo ricordo di questi anni e di ognuno dei miei clienti».