Inter-Torino, terna tutta femminile in A. La folignate Trasciatti nella storica partita

Una gran bella soddisfazione per un arbitro umbro. Sì, perché la folignate Tiziana Trasciatti domenica entrerà nella storia del calcio italiano. Motivo? Sarà coinvolta nella sfida di Milano tra l’Inter (neo campione d’Italia) ed il Torino delle 12.30: un match diretto da una terna tutta al femminile grazie alla designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi e, da assistenti, Francesca Di Monte e la Trasciatti. Un fatto inedito per il massimo torneo tricolore, mentre in passato era già accaduto in serie B ed in coppa Italia.

Condividi questo articolo su