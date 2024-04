Terni, assalto all’alba alla Macelleria Pucci. Sfondano vetro e rubano: ladri braccati

Ancora un assalto notturno ai danni dell’Antica Macelleria Pucci di viale Brenta, a Terni, più precisamente all’alba di domenica, intorno alle ore 5.30. Questa volta da parte di due ladri che la polizia di Stato di Terni avrebbe già individuato a seguito di un altro furto – in abitazione – compiuto nel corso della stessa notte, dopo quello ai danni del ristorante. Presso l’Antica Macelleria Pucci i due soggetti, armati con un tubo metallico, hanno sfondato un ingresso posteriore, abbattendo la vetrata ‘rinforzata’. Poi uno dei due è entrato attraverso il ‘buco’ nel vetro – peraltro ferendosi – ed il bottino parla di un Ipad, un telefono e poche altre cose in corso di valutazione. Il danno è chiaramente significativo e fa seguito ad altri avvenuti più e meno recentemente. Sul posto si sono portati gli agenti della Volante, i colleghi della Scientifica e le indagini sono pienamente in corso per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali collegamenti con gli autori del successivo furto in abitazione.

