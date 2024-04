Narni, candle concert verso il tutto esaurito

Va verso il tutto esaurito il ‘Candle concert’ di Narni, l’evento in programma al teatro Manini sabato 4 maggio. Venerdì mattina la presentazione nella sala consiliare del recital lirico «che verrà illuminato dalla luce di oltre mille candele, permettendo allo spettatore di immergersi in una atmosfera unica e magica, regalando un evento dal grande impatto emotivo».

L’organizzazione della serata è stata curata dall’Associazione Tutti per Narni, in collaborazione con le associazioni Terni Città Futura e Argo Aps con il coinvolgimento del Lions Club di Narni e dell’associazione Banca del Tempo di Narni: quest’ultima raccoglierà dei fondi per le sue tante iniziative di solidarietà. La parte musicale vedrà l’esibizione della Soprano Alessia Minucucci e della Soprano Samantha Sapienza, accompagnate al pianoforte da Nadia Testa e da Andrea Francescangeli che si cimenteranno in alcune arie tratte dalle più celebri opere liriche. L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Terni e del Comune di Narni. «La particolarità dell’allestimento – commentano gli organizzatori – ha già attirato la curiosità e l’interesse anche dei più giovani, che vogliamo pensare cosi si avvicineranno alla conoscenza del grande patrimonio della musica lirica. Ci riempie poi di soddisfazione, hanno dichiarato tutti gli organizzatori, il fatto che la serata si stia apprestando a registrare il tutto esaurito, importante segnale di apprezzamento per quanto proposto. Questo potrebbe costituire uno stimolo a riproporre annualmente questo tipo di evento, sempre in ricordo dell’anniversario del primo spettacolo messo in scena al teatro Manini in occasione dei festeggiamenti del patrono cittadino». Ne hanno parlato l’assessore alla cultura Giovanni Rubini, il presidente dell’associazione Gianni Daniele, il rappresentante di Banca del Tempo di Narni Antonio Canale, Michele Rossi e Amelia Milardi di Terni Città Futura e Argoo. «Gli ultimissimi biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita online sul circuito TicketItalia oppure a Terni presso NewSinfony in galleria del corso e a Narni Scalo presso la tabaccheria sorelle Giacinti».