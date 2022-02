L’imprenditore di Marsciano in Polonia: «Pronto ad accogliere profughi Ucraini»

Si chiama Marco Cocchieri. Da Marsciano, in Umbria, passando per l’Emilia Romagna, si è ritrovato in Polonia, dove gestisce un hotel e alcuni ristoranti italiani. Abita ad Elbląg, città a 70 chilometri dal confine russo. E, come tanti colleghi, ha deciso di aprire le porte della sua struttura ai profughi ucraini: «Entro qualche giorno avrò circa 50-60 persone, soprattutto donne e bambini, che scappano dalla guerra», scrive sui social.

«A Marsciano ho lasciato il cuore»

Nonostante manchi dall’Umbria ormai da 20 anni, Cocchieri è ancora molto conosciuto. La sua famiglia gestiva l’albergo ‘Moderno’, aperto dai nonni Gaetano e Angiolina. «Ho lasciato il cuore a Marsciano – racconta a umbriaon.it dalla Polonia – e mi sento marscianese a tutti gli effetti, purtroppo la vita però mi ha portato lontano dalla mia terra».

Aperto punto di accoglienza

In totale, nella cittadina, arriveranno circa 400 persone: «Siamo pronti ad accogliere i profughi anche oggi – ha detto Cocchieri a un giornale polacco – circa 50 persone troveranno alloggio e pasti negli appartamenti Viwaldia; ci concentriamo sulle famiglie, sulle madri con bambini e sugli anziani. Forniremo loro sia le camere che i pasti». Per tutto il fine settimana, il punto di accoglienza per i rifugiati resterà aperto 24 ore su 24 nel palazzetto dello sport.