Narni, ecco ‘Follow the reaper’ il nuovo corto horror di Eros Bosi

«La sceneggiatura è stata scritta interamente da me alla fine del 2022, per poi girare le riprese tra Collescipoli, Terni e Stroncone, da maggio a luglio 2023, in collaborazione con il filmaker ternano Luca Mannaioli». Da pochi giorni il regista ternano Eros Bosi ha diffuso il trailer e la locandina del suo nuovo cortometraggio di genere horrror ‘Follow the reaper – Segui il mietitore’.

«Al cast – racconta Bosi – hanno partecipato lo psicanalista/attore Vincenzo Policreti, il poeta Giovanni Tasca, Ermes Maiolica, la mia attrice feticcia Serena Meloni e l’esordiente Milena Miliacca. Il film parla del giovane Jonathan (Eros Bosi) che tornato a casa dopo essere stato colto da un malore incontra la morte (Vincenzo Policreti), a cui fuggirà e si ritroverà catapultato in una dimensione dove incontrerà delle anime. La maggior parte degli incontri e le ambientazioni del film sono un riferimento alle copertine dei dischi heavy metal e il titolo è un chiaro riferimento all’album del 2000 Follow the reaper dei Children of bodom.

L’anteprima del cortometraggio sarà venerdì 17 novembre alle 21 al cinema Mario Monicelli di Narni, in occasione del Narnia terror night 2023».