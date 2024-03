Perugia: paura in via Settevalli. Brucia canna fumaria e il fumo invade il palazzo

LE FOTO

Nella prima serata di sabato i vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti presso il palazzo del Superconti, in via Settevalli, dove era stato segnalato un incendio alla canna fumaria del negozio di kebab sottostante. L’incendio ha causato il diffondersi di fumo lungo la tromba delle scale, compromettendo la sicurezza dei residenti. Al momento dell’arrivo sul posto, le squadre dei vigili del fuoco – riporta una nota del 115 perugino – hanno immediatamente messo in sicurezza le persone presenti, assistendo sia quelle che si trovavano nei pianerottoli che le altre rimaste negli appartamenti, invitandole a sostare sulle proprie terrazze per garantirne l’incolumità. Per il coordinamento dell’intervento sono state dispiegate squadre operative dalla centrale, con l’ausilio di mezzi speciali quali autoscala e Aps. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato e, dopo lo spegnimento del rogo, è iniziata la bonifica per la definitiva messa in sicurezza dell’area coinvolta. Le operazioni sono state supportate dalla polizia Locale di Perugia.