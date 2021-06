Ragazza di Spoleto investita a Civitanova: illesa, ferito centauro

Stava attraversando la strada in compagnia del suo cane sul lungomare Piermanni, a Civitanova Marche, quando un motociclista l’ha centrata. Tuttavia lei, una ragazza di Spoleto, ne è uscita illesa. A restare ferito è stato proprio il centauro che, dopo aver perso il controllo del motociclo, è caduto a terra: la sua giornata è proseguita in ospedale per gli accertamenti del caso. L’animale ha invece riportato la frattura di una zampa come scrive il sito di informazione cronachemaceratesi.it. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e gli operatori sanitari del 118.

Condividi questo articolo su