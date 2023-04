Incidente stradale lunedì mattina lungo la gola del Bottaccione, nel territorio comunale di Gubbio, lungo la strada regionale 298 che conduce a Scheggia. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi. Soccorso, è stato estratto dai vigili del fuoco eugubini e consegnato agli operatori del 118 per le cure del caso: ha riportato ferite fortunatamente lievi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

