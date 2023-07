Terni: a casa ha quasi mezzo chilo di cocaina e 15 mila euro. Arrestato 41enne

Il controllo, certamente mirato, non è stato dei più tranquilli. Lui, un 41enne di origini albanesi con precedenti per droga, ha cercato di opporre resistenza ai carabinieri del nucleo investigativo di Terni che volevano perquisirlo. Anche in maniera attiva fra spintoni e calci, contro di loro e anche verso l’auto di servizio su cui volevano farlo salire. Probabilmente aveva capito che la ‘frittata’ era ormai fatta. Tant’è che i carabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione della sua abitazione, a Terni, con l’ausilio di due unità cinofile giunte da Pesaro: i cani ‘Kevin’ e ‘One’. Alla presenza della convivente del 41enne, i militari dell’Arma hanno recuperato – nascosti nel guardino di casa – vari involucri di cocaina per un peso di 460 grammi. Dentro l’abitazione c’erano invece un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e numerosi sacchetti con all’interno denaro contante, per un ammontare di 15.400 euro. Dopo l’arresto – scontato e a cui si è aggiunta anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale – l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari e quindi tradotto in carcere a seguito della convalida di fronte al gip di Terni.

