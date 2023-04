Terni: coltello in mano, rapina alimentari in via Brodolini

Rapina a mano armata ai danni del negozio di frutta e verdura e alimentari ‘Galli’ di via Giacomo Brodolini, a Terni. Il fatto è accaduto poco prima delle ore 13 di giovedì, a una manciata di minuti dalla chiusura dell’esercizio commerciale. Un soggetto a volto coperto, con tanto di mascherina, è entrato nel negozio armato con un coltello da cucina ed ha minacciato l’addetta presente, facendosi consegnare i soldi – la stima è intorno ai 500 euro – presenti in cassa. Poi è fuggito a piedi fra i palazzi della zona. Immediato l’intervento sul posto della squadra Volante della questura per avviare le prime indagini, di concerto con la squadra Mobile e la polizia Scientifica che ha eseguito i rilievi. In corso di valutazione anche eventuali immagini riprese da telecamere di sicurezza presenti in zona. Il rapinatore sarebbe piuttosto giovane, di carnagione chiara. Avrebbe atteso l’uscita degli ultimi clienti per poi entrare in azione, assicurandosi che all’interno ci fosse solamente l’addetta. Che non si è fatta male né ha riportato ferite, ma certo, la paura per lei è stata forte.

Condividi questo articolo su