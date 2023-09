Terni dice addio alla maestra Marisa: ha insegnato la vita a tante generazioni

di F.Zac.

Si è spenta all’età di 87 anni Marisa Zancarelli Matteucci, conosciutissima maestra elementare ma anche poetessa e pittrice, nonché animatrice della vita culturale cittadina. Nella sua lunga carriera di docente, durata fino al 1993, ha avuto incarichi a Osa, sul lago di Corbara dove insegnava ad appena cinque bambini di cinque classi diverse, a Poggi di Baschi (gli ex allievi l’hanno festeggiata anche di recente dopo 60 anni), a Polino, dove incinta di nove mesi riusciva comunque a raggiungere la scuola a dorso di un mulo, fino alla Forca di Arrone in un’aula ricavata sopra una stalla. Alla fine degli anni ’60 ha poi preso servizio alla scuola elementare del Quartiere Italia, dove ha insegnato a intere generazioni di ragazzi che ancora oggi si recavano spesso a visitarla nella sua casa del quartiere San Giovanni. La ‘maestra Marisa’ ha alternato l’insegnamento classico alle mille attività manuali fatte dentro e fuori la scuola, portando i suoi alunni ad essere protagonisti di indimenticabili avventure: dalla realizzazione di carri del Cantamaggio, alle visite a personaggi indimenticabili come il presidente Pertini o il conte Elia Rossi Passavanti. I funerali si terranno mercoledì 6 settembre, alle ore 10.30 nella basilica di San Valentino.