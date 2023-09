Terni, domenica c’è la ‘Festa dei Nonni’: si premiano i migliori ed i più longevi

Spoleto, Gubbio, Città di Castello e Todi negli anni passati, ora tocca a Terni. Andrà in scena al Caos la V edizione della ‘Festa dei Nonni’, l’evento organizzato da 50ePiù Umbria in programma per domenica 1° ottobre al Caos dalle 10 alle 19: mercoledì mattina c’è stata la presentazione in casa della Confcommercio, in largo Frankl.

IL PROGRAMMA

L’evento

Si tratta di un evento organizzato in collaborazione con la Regione e patrocinato da Provincia di Terni, Comune, diocesi, Confcommercio e Camera di commercio dell’Umbria. Previste numerose iniziative culturali e ricreative; poi spettacoli, tornei, iniziative per grandi e piccini (Pompieropoli): «Il punto focalizzante – viene sottolineato – della manifestazione sarà costituito dallo spettacolo mattutino ‘Una canzone per i nonni’, in cui saranno premiate le cinque classi vincitrici dell’omonimo concorso promosso dalla 50&PIU’ Umbria che ha coinvolto numerose scuole delle due Provincie umbre; e dall’iniziativa pomeridiana ‘I buoni nonni’ con la consegna del trofeo ai migliori nonni e quelli più longevi della città di Terni. Questa giornata non solo festeggerà i nonni, tutori della memoria collettiva e diffusori di valori fondamentali alle future generazioni, ma esalterà anche il concetto di famiglia, base solida del tessuto sociale della nostra società, attraverso la condivisione di storie, esperienze e tradizioni».