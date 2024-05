Terni: il circo in corsia. Spettacolo per i piccoli pazienti della pediatria

Mattinata speciale, quella di mercoledì 1° maggio, per i piccoli pazienti della pediatria dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. A fare visita sono stati infatti gli artisti del circo ‘Maya Orfei Madagascar’, in città fino al 5 maggio. Clown, acrobati, artisti ed equilibristi hanno ‘animato’ le stanze e i corridoi del reparto, regalando momenti di allegria ai bambini e anche allo staff. «Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine per l’attenzione dimostrata nei confronti dei piccoli pazienti – dicono dalla direzione dell’ospedale -. Questo bel gesto di generosità ha reso più gradevole la giornata ai bambini e ai loro familiari». Gli artisti intervenuti sono Nicole Martini, Eric Ardisson (alias clown Cirillino), Nathan Gravagna, Ermanno Rava, Alice Fasoli e Shamira Casu.

