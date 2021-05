Disavventura per un furgone che trasportava alimenti nel tardo pomeriggio di sabato a borgo Rivo. È rimasto incastrato poco dopo le 19.30 nel sottopasso – altezza di 2,50 metri – tra via del Pozzo Saraceno e via della Pernice a causa di un’errata stima da parte del conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni con due mezzi ed i carabinieri per sbloccare la situazione.

