Incidente stradale martedì mattina in via Campofregoso, a Terni, di fronte ai giardini pubblici. Un uomo di 77 anni, B.L. le sue iniziali, mentre attraversava la strada è stato investito da un’autovettura Suzuki condotta dal coetaneo C.V.. Il pedone – non grave – è stato soccorso dal 118 e trasportato al ‘Santa Maria’. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su