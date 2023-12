Terni: la pizzeria ‘La Focaccia’ di San Giovanni chiude dopo 20 anni. «Orgogliosa di mia madre»

di Francesca Torricelli

Dopo 20 anni chiude la pizzeria ‘La Focaccia’, nel quartiere di San Giovanni a Terni. Il 31 dicembre Silvia sfornerà le ultime pizze e gli ultimi dolci e Ramona, sua figlia, ha voluto raccontarci la loro storia per «per complimentarmi con mia madre che per 20 anni si è dedicata con tutta se stessa a questa attività».

La storia

Dall’agosto del 2004, racconta Ramona, «mia mamma ha passato intere giornate in pizzeria, dedicando anima e corpo alle pizze, ai dolci e alle creazioni tipiche delle viarie festività, dalla Pasqua al Natale, passando per carnevale e Halloween. Ha cresciuto intere generazioni perché l’attività si trova nei pressi delle scuole e per anni ha effettuato consegne all’ora di ricreazione e organizzato rinfreschi per i compleanni. Molti ragazzi, a distanza di anni, tornano a trovarla per riassaggiare quella pizza di cui si sono innamorati sui banchi di scuola e ricordare gli anni passati la commuove ogni volta».

Un po’ di riposo

Ramona è praticamente cresciuta nella pizzeria. «Avevo 11 anni quando mia mamma l’ha aperta e ho passato anche io tanti pomeriggi lì dentro, dopo la scuola. Ho imparato e ‘rubato’ i trucchi del mestiere con gli occhi, anche se poi ho scelto altro per la mia carriera lavorativa. Solo negli ultimi anni, da quando è andato in pensione, mio padre Roberto ha avuto modo e tempo di dare una mano a mamma. Ma ora per loro è arrivato il momento di riposarsi, di prendersi un po’ di tempo per loro, per godersi la famiglia. E io non posso che essere felice per loro e ricordare a mia mamma di quanto io sia orgoglio di lei e del lavoro che ha svolto per tutti questi anni».