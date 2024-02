Intervento di vigili del fuoco, operatori sanitari e carabinieri nella giornata di domenica lungo il raccordo Terni-Orte, non distante dall’uscita di Nera Montoro. L’arrivo sul posto si è reso necessario a causa di insolito incidente: da quanto appreso un anziano originario di Perugia – ultraottantenne, alla guida di una Panda – non si è reso conto della deviazione per i lavori in corso e ha sfondato le transenne posizionate sulla strada. Poi si è fermato all’altezza del viadotto Montoro.

