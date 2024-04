Ennesima soddisfazione per l’atleta ternano Maurizio Quaglietti, protagonista nel powerlifting nell’ultimo weekend alla 21° gara nazionale coppa Bertoletti di panca attrezzata a San Zenone al Lambro (Milano, l’organizzazione è della Fipl). Il classe 1989 si è imposto grazie ad una performance da 187,5 chili sollevati nella categoria -74 kg equipaggiato. Altro trionfo tricolore in bacheca per lui. A stretto giro potrebbe inoltre arrivare la convocazione per il campionato europeo.

Condividi questo articolo su