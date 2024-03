Terni, sabato in Bct c’è ‘Una, cento, mille donne’

Sabato 9 marzo alle 17, al Caffè letterario della biblioteca comunale di Terni è in programma ‘Una, cento, mille donne’. Dopo i saluti di Raffaella Brizioli (presidente Soroptimist Terni) andrà in scena lo spettacolo per voce e chitarra di Cecilia Lavatore, ‘Libera’, con lei anche Marta La Noce. Seguirà una conversazione sul tema ‘Le pari opportunità: vecchie e nuove resistenze’, con Cecilia Lavatore, autrice e interprete dei suoi testi, insegnante di lettere alle scuole superiori, Beatrice Martelli, giornalista e Sara Durantini, scrittrice. Infine Alessandra D’Egidio leggerà un brano tratto da ‘La terra inesplorata delle donne’, scritto da Sara Durantini.

