Terni: schianto fra Marmore e Piediluco. Due feriti

Incidente stradale lungo la strada statale 79, fra Marmore e Piediluco, nel tardo pomeriggio di venerdì. L’impatto è stato fra due autovetture che procedevano in direzioni opposte: una Fiat Panda condotta da una donna (la 61enne I.S. di Piediluco) e una Kia con al volante un 47enne (M.P.) di Terni. I due conducenti, coscienti, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale per le diagnosi e le cure del caso. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti, per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni.

