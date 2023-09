Terni: Simona Sparaco emoziona e fa riflettere

Condividi questo articolo su

















Un incontro durato oltre un’ora e che ha permesso ai presenti di conoscere ancora meglio, direttamente, una delle scrittrici italiane più affermate del panorama nazionale e non solo. Simona Sparaco, in un’intervista condotta in maniera eccellente dalla professoressa Anna Rita Manuali, giovedì pomeriggio è stata ospite del liceo classico ‘Tacito’ di Terni – presente la dirigente scolastica Roberta Bambini – nell’ambito dell’iniziativa organizzata dalla Società Dante Alighieri di Terni, di cui la Manuali è presidente. Oltre a sviscerare i contenuti delle sue opere più note, capaci di conquistare premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, Simona Sparaco ha toccato, con la sensibilità che la contraddistingue, alcuni temi di ‘eterna attualità’ come i giovani, la scuola, la famiglia, le relazioni sociali. Un evento che ha saputo toccare le corde giuste, anche sul piano emotivo, e un’occasione di approfondimento che qualifica tanto la ‘Dante Alighieri’ quanto il liceo classico ‘Tacito’, in prima linea nella diffusione della cultura fra i giovani e non solo.