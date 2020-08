Trappole illegali per cinghiali a Palmetta: ternano denunciato

Tre trappole illegali posizionate su un terreno agricolo in parte coltivato ad uliveto e per l’altra destinato all’allevamento di animali da cortile e pecore. È qui, a ridosso di un boschetto in località Palmetta-strada San Clemente, che i militari della stazione carabinieri forestali di Terni le hanno scoperte e sequestrate: l’obiettivo era catturare fauna selvatica in un’area frequentata in particolar modo dai cinghiali. Denunciato un ternano.

Le trappole

All’interno delle gabbie – una più grande e due di dimensioni più piccole – c’era il cibo per attirare gli animali: una volta entrati si sarebbe attivato il meccanismo a scatto con chiusura a ghioghiottina. I forestali hanno visionato i filmati delle telecamere e a stretto a giro hanno identificato un 46enne di Terni, ora nei guai per caccia con mezzi non consentiti ed in periodo di divieto generale, nonché per tentato furto venatorio. Rischia l’arresto fino ad un anno, una sanzione massima di 4.000 euro e la reclusione – per il secondo reato – fino a sei anni con multa che può arrivare a 1.032 euro.