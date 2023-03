Un giorno da drago per il giovane Tommaso Giubilei che sale sul terzo gradino del podio all’Athena Duathlon di Paestum, prima tappa del Trofeo Magna Grecia. Il giovane portacolori del Terni Triathlon (classe 2005) centra così un piazzamento di assoluto prestigio in una competizione che in questa stagione agonistica, essendosi strutturata su un programma che prevede lo svolgimento di ben otto gare, si candida a diventare autentico punto di riferimento per il triathlon del centro-sud Italia.

