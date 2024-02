Urina su un muro in centro, mostra le parti intime ai carabinieri e li insulta: denunciato

Stava urinando su un muro della centralissima – in pieno giorno – via Gramsci, a Foligno, e quando è stato richiamato dai carabinieri ha reagisto mostrandogli le parti intime. Protagonista della vicenda un 41enne di origini straniere: l’uomo ha poi inveito contro le forze dell’ordine con tanto di frasi offensive. È stato identificato e sottoposto a controllo, durante il quale sono stati trovati due spinelli di marijuana. Per lui c’è la denuncia per atti osceni in luogo pubblico ed oltraggio a pubblico ufficiale.

