Usa un’auto rubata, lo controllano e reagisce ‘male’: arrestato a Campomicciolo 29enne

Un ternano di 29 anni – M.G. le sue iniziali – è stato arrestato nella notte fra giovedì e venerdì scorsi dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni per ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiali e porto di oggetti atti ad offendere. Il tutto è partito quando i militari in borghese, nella zona di Campomicciolo si sono accorti di un’auto – una Mercedes Classe B – parcheggiata in strada ma che era stata rubata qualche giorno prima a Terni. A quel punto è scattato l’appostamento e, dopo un paio d’ore, è salito a bordo il 29enne, già noto ai carabinieri. Di fronte alla richiesta di documenti, ha reagito con calci e pugni, causando lesioni – comunque non gravi – a due di loro. Il giovane aveva con sé anche due coltelli a serramanico, sequestrati al pari dell’auto che è stata poi restituita al proprietario. A seguito della convalida dell’arresto da parte del tribunale di Terni, M.G. si è visto applicare dal giudice Simona Tordelli la misura dei domiciliari. A difenderlo c’è l’avvocato Arnaldo Sebastiani.

