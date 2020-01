Terni, ucciso dal toro: giovedì i funerali

Un uomo di 70 anni – Augusto Sabina, sposato e padre di tre figli – è stato trovato senza vita, lunedì sera, all’interno di una stalla di sua proprietà in località Aguzzo, frazione del comune di Stroncone. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i familiari che hanno subito chiamato i soccorsi: per il 70enne, però, non c’era già più nulla da fare. Sul posto per recuperare la salma sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Terni ma, inizialmente, l’operazione è stata resa complicata dalla presenza di un toro nella stessa stalla. Poi, con il passare dei minuti gli uomini del 115 sono riusciti a raggiungere il corpo ormai senza vita dell’uomo.

Le indagini

Le cause del decesso, e la relativa dinamica, sono al vaglio dei carabinieri del comando stazione di Stroncone, afferenti alla compagnia di Terni. Augusto Sabina – ex operaio chimico in quel di Nera Montoro e poi impegnato con la sua piccola azienda agricola con alcuni capi di bestiame – sarebbe morto dopo essere stato colpito dall’animale: la salma del 70enne presenta infatti delle ferite profonde sul lato sinistro dell’addome, del tutto compatibili con l’aggressione ipotizzata. Lesioni troppo gravi che ne hanno causato il decesso quasi all’istante.

Esame esterno e funerali



Dopo il recupero, il pm di turno – Camilla Coraggio – ha disposto il trasferimento del corpo dell’allevatore presso l’obitorio dell’ospedale di Terni dove nella mattinata di martedì è stato sottoposto ad un esame esterno da un medico legale della Usl Umbria 2. Successivamente la salma è stata restituita ai familiari: i funerali di Augusto Sabina si terranno giovedì alle ore 14.30 nella chiesa della Madonna di Corvaiano, a Vascigliano di Stroncone.