A Terni arriva Dracarys Fitness Lab: «Nessun cliente è un numero»

Pubbliredazionale

Dopo l’inaugurazione di sabato 28 ottobre, la nave è salpata e ora per Dracarys Fitness Lab e per la sua titolare, Barbara Galeazzi, è tempo di accogliere i clienti presso la nuova struttura di via Bartocci 21/A, a Terni. L’attività è incentrata sullo studio di personal training condotto da Barbara e sulle diverse discipline – in modalità small group e group activity – che Dracarys è in grado di offrire. «Il mio valore aggiunto – spiega Barbara – sta nel fatto che i clienti, per me, non sono numeri, ma persone che riesco a seguire costantemente e direttamente, calibrando per ciascuna di loro l’allenamento ideale». All’interno delle sale, che possono contare anche su sistemi tecnologici all’avanguardia, si svolgono sia le sedute di ‘personal’ che i corsi che spaziano dalla ginnastica posturale al walking, dalla zumba, al Pound – anche per bambini con la Generation Pound – alla tonificazione. «A chi si iscrive per almeno un anno – spiega Barbara Galeazzi – diamo in omaggio un cardiofrequenzimetro che consente alla persona di monitorarsi e mi permette di seguire in diretta l’andamento di ciascun allenamento e di fornire indicazioni e consigli per raggungere l’obiettivo desiderato». Nella struttura di via Bartocc, ogni dettaglio appare come frutto di uno studio accurato che ha tenuto conto del risparmio energetico, della tutela della salute, del comfort e della qualità delle relazioni umane. I corsi sono tutti prenotabili tramite un’app che consente anche di rinnovare e pagare il proprio abbonamento. Il sogno di Barbara, ora, è di veder crescere questo percorso e integrarlo anche con un massofisioterapista, un nutrizionista sportivo ed un osteopata, per offrire un servizio completo a 360 gradi e totalmente personalizzato. «Ci ho creduto a questo sogno, lo vedo avverarsi e ora le mie energie sono tutte concentrate sulla soddisfazione dei clienti e la cure delle persone che intenderanno affidarsi a Dracarys Fitness Lab».