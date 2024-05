Novità per la AC4 Racing Team che vede protagonista il ternano Alessandro Catallo in qualità di team manager. Svelata la nuova squadra che partecipa al campionato 2024 del Civ junior, con debutto odierno sul circuito di Magione: in pista ci saranno la 12enne Julia Jantarska (categoria 160), Daniel Putortì di 10 anni (stessa categoria) e Sebastian Ferrucci (12 anni, categoria 190). Sempre in attesa che a Terni possa svilupparsi un’area apposita per la pratica del minimoto.

