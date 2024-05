Terni, Giulia Colarieti seconda in Italia nei 2.000 siepi: argento al meeting di Rovereto

Straordinario risultato per l’Athletic Terni in occasione del meeting nazionale allievi Quercia d’Oro di Rovereto, in Trentino. Ci hanno pensato Giulia Colarieti e Sofia Marcucci a mettere in luce la squadra ternana.

I risultati

Giulia Colarieti, classe 2007, ha conquistato l’argento di categoria assoluto nei 2.000 siepi in 7’12.88 alle spalle della vincitrice Silvia Signini (7’07.01). Un risultato ancora più importante considerando che era al debutto sulla distanza. ‘Prima’ anche per la classe 2008 Sofia Marcucci che, in 7’23.42, si è piazzata ai piedi del podio nella stessa specialità. Gran bella soddisfazione per entrambe.