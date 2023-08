Agosto Stronconese torna con i sapori di un’epoca passata

Storia, cultura e sapori di un’epoca passata per ripercorrere i passi della vita del patrono di Stroncone, il Beato Antonio Vici, ed i fasti dell’epoca Napoleonica. A Stroncone è tutto pronto per la 41esima edizione dell’Agosto Stronconese, in programma dal 18 al 27 agosto 2023. Dieci serate – organizzate dall’Ente Agosto Stronconese con il patrocinio del Comune di Stroncone e della Provincia di Terni – in cui sarà possibile rivivere il borgo tra spettacoli musicali, folcloristici, intrattenimento per bambini, mostre ed esposizioni, il tutto accompagnato dalla consueta Locanda dei Briganti e stand gastronomici. La kermesse, inserita tra le manifestazioni storiche della Regione Umbria, offre un vasto programma religioso e civile.

Il programma religioso

Nei tre giorni precedenti la festa del Patrono è in programma il ‘Triduo di preparazione’: il 18 agosto alle 18 la messa a San Francesco con affidamento delle persone anziane al Beato Antonio all’interno della quale sarà possibile ricevere il sacramento dell’unzione degli infermi per tutte le persone malate e per le persone sopra 65 anni d’età; il 19 agosto alle 16.30, un incontro con Alessandro Rossi, presidente dell’associazione I Pagliacci, protagonisti i bambini invitati a portare disegni con il seguente tema: Il Beato Antonio e il paese dove abito. Alle 18, invece, la messa a San Francesco con affidamento dei bambini al beato Antonio; il 20 agosto alle 11 la messa a San Francesco con affidamento delle famiglie al Beato Antonio. In particolare verranno rinnovate le promesse matrimoniali per chi festeggia l’anniversario. A seguire pranzo condiviso in Convento e giochi con l’acqua. Dalle 20 alle 24 la chiesa di San Francesco rimarrà aperta per la preghiera silenziosa davanti al Beato. Il giorno della festa del Beato, il 21 agosto, appuntamento alle 18 con la messa solenne presieduta dal ministro provinciale di Umbria e Sardegna Padre Francesco Piloni. Al termine della messa, la processione con la statua del Beato fino a piazza della Libertà e ritorno, con la benedizione del paese e la partecipazione della banda ‘Le contrade’. All’interno della celebrazione è in programma anche la consegna della Rosa del Beato Antonio da parte dell’Ente Agosto Stronconese.

IL PROGRAMMA COMPLETO – (.pdf)

‘Risplende un’epoca’

Dieci giorni di festa nei quali a Stroncone ‘risplende un’epoca’. Tanti gli eventi di carattere storico-culturale in calendario per l’edizione 2023 della kermesse. In particolare, venerdì 18 agosto alle 21.30 è in programma il Rescritto imperiale, una rievocazione storica dei coinvolgenti avvenimenti che nel 1809, sotto la guida di padre Angelico Coletti, portarono alla partenza di venti giovani stronconesi alla volta di Assisi, per riportare al paese natio il corpo incorrotto dell’amato e venerato Beato. Sabato 19 agosto per la giornata a cura della contrada Castello presso i giardini pubblici Vittori lo stand gastronomico proporrà ‘Le ruzzole del castellano’. Gli appuntamenti continuano alle 21.30 con lo spettacolo ‘A danzar le storie’, ispirato alla fiaba di Cenerentola e rivisitato in chiave medioevale a cura del ‘Gruppo teatro-danza Walpurgis’ e ‘Giornata medioevale’ del terziere Santa Maria di Narni. Domenica 20 agosto per la giornata a cura della contrada Arco, dalle 19.30 stand gastronomico ‘Bruschettando… con l’arrosticino’ con arrosticini, crepes e piadine, mentre alle 21.30 sarà la volta dell’11esimo trofeo ‘Tamburino tra le mura’ in piazza della Libertà, con la partecipazione di musici provenienti dai vari paesi dell’Umbria e dalle regioni limitrofe che si sfideranno a rullo di tamburi per vincere la competizione. Durante la settimana diversi appuntamenti tra concerti, spettacoli, giochi di fuoco e musica dal vivo. Sabato 26 agosto invece è in programma in piazza della Libertà la serata a cura del Comune di Stroncone – associazione Suoni controvento in concerto con ‘Pagine vere’. La kermesse si chiude domenica 27 agosto con il corteo storico, la rievocazione storica in abiti del 1809 del ritorno di padre Angelico Coletti e dei venti giovani stronconesi da Assisi con il corpo incorrotto del Beato Antonio Vici. Durante la kermesse inoltre saranno aperte e visitabili per le vie e piazze del centro storico di Stroncone diverse mostre tra minerali fossili, pittura e fotografia. Tutti i giorni dalle 19.30 al via la Locanda dei Briganti in piazza San Nicolò e lo stand gastronomico presso i giardini pubblici Vittori. (Per info e prenotazioni 3714854237).