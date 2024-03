Al castello di Prodo volontari e cacciatori mobilitati per ripulire

I volontari dell’associazione ‘La libera compagnia del forno di Prodo’, coadiuvati dalla squadra locale di cinghialisti ‘Club cinghialari Zanna Bianca Solengo TR46’, hanno dedicato la loro domenica mattina a ripulire la zona sottostante il castello di Prodo, nel comune di Orvieto. ‘La libera compagnia del forno di Prodo’, attraverso i suoi volontari, mantiene vive le tradizioni locali con un occhio rivolto all’ambiente. Le stesse squadre di caccia al cinghiale si spendono con piacere per iniziative, come quella di domenica, a tutela dell’ambiente: elemento essenziale per svolgere l’attività venatoria.

