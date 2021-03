Anticorpi monoclonali: prima paziente umbra sottoposta a terapia

Una donna folignate di 78 anni, C.P. le sue iniziali, positiva al Covid-19 dallo scorso 20 marzo, è stata sottoposta all’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto, a terapia con impiego dell’anticorpo monoclonale Bamlanivimab. La somministrazione del farmaco sperimentale – riferisce in una nota l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto – è avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì ed è stata gestita dalla direttrice della struttura complessa di medicina interna, Anna Laura Spinelli e dall’infermiera folignate Azzurra Gubbini.

Dalla segnalazione alla terapia

«La paziente, in dialisi da 32 anni – spiega la Regione -, è stata segnalata ai professionisti sanitari del presidio ospedaliero di Spoleto dal suo medico curante, Cesarina Cecchini, dopo un’attenta valutazione delle direttive nazionali ed è stata giudicata idonea ad essere trattata con l’innovativo farmaco. In tempi record, con il supporto del servizio farmaceutico del ‘San Giovanni Battista’ di Foligno e il coordinamento della direzione strategica dell’azienda Usl Umbria 2 e della direzione del presidio ospedaliero di Spoleto, la paziente è giunta a Spoleto per effettuare la dialisi nel reparto Covid-19 di nefrologia per poi essere accompagnata dai sanitari nel reparto di medicina interna dove, intorno alle ore 13.20 di giovedì, nel pieno rispetto dei protocolli e dopo aver ricevuto tutte le informazioni utili dalla dottoressa Spinelli, ha firmato il modulo di consenso e di adesione alla terapia sperimentale».

Il quadro clinico e i sintomi da Covid-19

«Gli anticorpi monoclonali – afferma Anna Laura Spinelli – hanno un vantaggio rispetto ad altri tipi di trattamento per l’infezione. Si tratta di una terapia molto specifica, con delle buone percentuali di successo poiché appositamente costruita attorno al virus. Il farmaco si è dimostrato particolarmente efficace nelle fasi iniziali della malattia, come per la signora che presenta, oltre a lievi sintomi riconducibili al Covid-19, stato febbrile, mal di gola e da questa mattina tosse persistente. Un quadro clinico complesso che la espone a rischi di aggravamento. Gli anticorpi monoclonali, nel caso di specie, possono bloccare la duplicazione del virus nelle cellule di tali soggetti, inibendo lo sviluppo della malattia o comunque determinando una malattia meno grave».

Tornata a casa

Al termine della terapia, durata circa un’ora e mezza, la signora è rimasta in osservazione fino alle ore 16.30 per poi far ritorno nella sua abitazione di Foligno. «Sarà attentamente monitorata nei prossimi giorni dal suo medico curante e dai professionisti ospedalieri che hanno eseguito il trattamento», spiega l’azienda Usl Umbria 2 che, attraverso la propria direzione strategica, ha espresso alla dottoressa Spinelli e alla direttrice del presidio ospedaliero di Spoleto, Orietta Rossi, «grande soddisfazione per la puntuale organizzazione» e riservato ai professionisti «parole di elogio per il tempestivo intervento».

«Anticorpi, cure territoriali e vaccini: le nostre armi»

«Siamo soddisfatti di aver raggiunto in poco più di una settimana questo grande risultato – afferma l’assessore Coletto -. Voglio ringraziare i medici di medicina generale e i medici delle unità speciali di continuità assistenziale (Usca) che individuano i pazienti che possono ricevere questo tipo di cura e, ancora una volta, ringraziamo il generale Figliuolo per l’acquisto di 150mila dosi che permetteranno alle regioni italiane di essere all’avanguardia nella sperimentazione farmacologica contro il Covid. La terapia con anticorpi monoclonali, abbinata alle cure territoriali e al vaccino, rappresenta una ‘potenza di fuoco’ che permette di salvaguardare il sistema sanitario evitando ospedalizzazioni».