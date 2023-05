Antidroga Terni: tre arresti. Dalla base di spaccio in via Battisti ai due ultras a San Valentino

Sono tre gli arresti eseguiti dalla sezione antidroga della squadra Mobile di Terni nei giorni scorsi, accompagnati da sequestri significativi di stupefacenti: circa sette etti di cocaina e un chilo e mezzo di hashish. Decisive le segnalazioni anonime dei cittadini attraverso l’app YouPol che hanno trovato la pronta risposta della polizia di Stato.

La centrale di spaccio a due passi dalle scuole

Sotto la lente della questura, a seguito delle segnalazioni su YouPol, ci sono finite zone come San Valentino, via Brodolini e via Cesare Battisti. In quest’ultimo caso, nei pressi di un locale a due passi dalle scuole superiori, mercoledì gli investigatori dell’antidroga hanno notato un viavai di giovani. A destare sospetto è stato il fatto che proprio lì abita un noto pregiudicato ternano di 54 anni (A.G. le sue iniziali) già arrestato e condannato per detenzione e spaccio di importanti quantitativi di droga. Una volta entrati in casa dell’uomo con un escamotage, i poliziotti hanno trovato lui e un ragazzo che aveva appena acquistato dell’hashish e che è stato segnalato in prefettura. La perquisizione ha fatto emergere quindici panetti di hashish – un chilo e mezzo il peso -, frammenti della stessa droga già preparata per la vendita e due sacchetti di cocaina per un peso complessivo di 310 grammi, oltre a una dose già pronta. Presenti anche oggetti per il ‘taglio’ e il confezionamento della droga, oltre a 1.560 euro in contanti: il 54enne – formalmente nullafacente – è stato arrestato e tradotto in carcere a seguito della convalida da parte del tribunale di Terni.

Droga nelle ‘parti basse’

Sempre mercoledì, nel primo pomeriggio, la squadra Mobile è entrata in azione a San Valentino dove, come segnalato dai residenti, c’era un’auto sospetta che, partendo da via Brodolini, si muoveva nel quartiere. «L’auto, con a bordo due ragazzi – riferisce la questura ternana in una nota – è stata fermata e da subito, alla richiesta dei documenti, i due giovani hanno mostrato un eccessivo nervosismo. Dal controllo è emerso che i due, di 29 e di 34 anni, appartenevano ad una frangia di ultras ternani con precedenti in ambito sportivo, ma la cosa che è saltata subito agli occhi dei poliziotti è stata una anomala protuberanza nelle parti basse del più giovane. A seguito della perquisizione – prosegue la polizia di Stato – dagli slip del 29enne è saltato fuori un sacchetto con 220 grammi di cocaina. Dagli accertamenti è anche emerso che il 34enne, che era alla guida dell’auto, abitava proprio lì nei pressi e nella sua casa, sottoposta a perquisizione, sono stati trovati 15 grammi di cocaina suddivisi in quattro dosi, 1,5 grammi di hashish, altri 5 di cocaina e un bilancino di precisione». Sono stati arrestati entrambi e nella direttissima di giovedì, il giudice ha stabilito l’obbligo di dimora e l’obbligo di firma per tutti e due, fino alla data del procedimento rinviato a fine giugno.