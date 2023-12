‘Arrone NatalÈ’: tanti eventi nel borgo della Valnerina ternana

Ad Arrone, dall’8 dicembre al 14 gennaio 2024, c’è ‘Arrone NatalÈ’, un cartellone di eventi natalizi per grandi e bambini con laboratori, musica per le strade e il grande ritorno del presepe vivente per le vie del Castello. «Da quest’anno – spiega il sindaco Fabio Di Gioia – abbiamo voluto dare un brand al Natale di Arrone, perché il nostro territorio sta crescendo, lo vediamo dagli incrementi di presenze turistiche che nel 2022 si attestano intorno alle 15 mila. Ci è sembrato importante quindi racchiudere gli eventi natalizi di Arrone sotto un unico marchio in modo che diventi un cartellone replicabile negli anni. Ringrazio per il bellissimo programma tutte le associazioni del territorio ed i cittadini di Arrone. Auguro a tutti di poter passare delle serene feste in convivialità, a tutti buon Natale».

‘Arrone NatalÈ’

Tante le iniziative in programma per ‘Arrone NatalÈ’, che richiamano la tradizione delle festività natalizie, come il Focone della venuta, fino ad appuntamenti di musica, mercatini di artigianato e di prodotti locali, attività per bambini, la mostra dei presepi, che oltre che il centro storico interesseranno le frazioni di Casteldilago e Buonacquisto. Importante novità del cartellone di eventi, che vede impegnati tutti i cittadini di Arrone, è il ritorno del suggestivo presepe vivente, che dopo ben 3 anni di stop, animerà di nuovo l’antico Castello medievale, cuore della comunità arronese, che ospiterà, nei vicoli e nelle piazzette che palpitano entro la cinquecentesca cinta muraria, la vita del tempo di Gesù, ridando anche luce agli antichi mestieri rurali umbri, grazie alle varie scene animate, dall’Annunciazione al censimento, da la via dei mestieri alla Pastorale. Grazie inoltre alla collaborazione con il Gruppo speleologico di Terni ‘I Pipistrelli’, la Torre campanaria, che dall’alto dei suoi 17 metri domina tutta la vallata della bassa Valnerina, sarà valorizzata dalla ‘discesa degli Angeli’ fino alla capanna della Natività, creando una scena quasi surreale con giochi di luce in trasparenza che daranno l’illusione di una magica visione. Il presepe vivente di Arrone giunto alla sua 24esima edizione, sarà visitabile nei giorni di martedì 26 dicembre 2023, lunedì 1° gennaio e sabato 6 gennaio 2024.

Il primo weekend

Dalle 15 di venerdì 8 dicembre saranno aperte le Casetta di Babbo Natale e prenderà il via la mostra itinerante di presepi ‘Borghi in presepe’ che sarà realizzata nella sala Giovanni XXIII° di Arrone, la chiesa San Nicola di Casteldilago e l’ex scuola di Buonacquisto a cura dell’associazione Tempus Vitae di Terni, in collaborazione con il Comune di Arrone, la Pro loco di Arrone, l’associazione Buonacquisto insieme e il comitato Madonna dello Scoglio di Casteldilago. Alle 17 inizieranno ufficialmente le celebrazioni delle festività natalizie con l’accensione dell’albero in piazza Garibaldi e delle luminarie disseminate per le vie del borgo. Sabato 9, un momento legato alla tradizione con la ‘Festa della Venuta’, alle 20 verrà acceso il tradizionale falò in piazza, accompagnato dall’esibizione della banda musicale ‘G. e F. Lausi’ di Arrone. Gli abitanti e i visitatori potranno ritrovarsi attorno al fuoco, tra i suoni della banda, a consumare insieme cibi tradizionali e bevande, per salutare il passaggio della Madonna di Loreto. La ‘Venuta’ sarà celebrata poi alle 22 dalla suonata a festa delle campane della chiesa San Giovanni Battista di Arrone da parte del Gruppo campanari di Arrone. La suonata si ripeterà poi domenica 10 dicembre alle 20 ed avverrà in contemporanea con i campanili di tutta Italia ed Europa a commemorare la ‘Giornata mondiale dei diritti umani’, in occasione del 75esimo anniversario della proclamazione da parte dell’assemblea generale delle Nazioni unite della dichiarazione universale dei diritti umani, avvenuta il 10 dicembre 1948. Il campanile ed il Gruppo campanari di Arrone sono stati infatti insigniti dal vescovo Renato Boccardo, nel 2010, del riconoscimento di ‘Campanile dei Diritti umani’, parte quindi proprio da Arrone questa ‘vibrante’ iniziativa che coinvolge tanti altri comuni italiani ed europei.

Gli altri appuntamenti

Tra le iniziative in programma nei giorni successivi, venerdì 15 dicembre ‘Voglia di presepio: impariamo a conoscerlo e realizzarlo’, un laboratorio per la realizzazione dei presepi a cura del maestro presepista Ascani, dell’associazione Tempus Vitae di Terni e dell’associazione Buonacquisto insieme che si terrà alle 16.30 nella ex scuola di Buonacquisto. Sabato 16, dalle 10.30 e per tutta la giornata, apriranno i Mercatini di Natale, una mostra mercato dei prodotti di artigianato e eccellenze enogastronomiche locali, che si terranno poi nei giorni di domenica 17 dicembre, martedì 26 dicembre ed a seguire nel giorno di Capodanno e in occasione dell’Epifania del 6 gennaio 2024. Sabato 16, inoltre, tante iniziative riservate ai bambini, a partire dalle 15 con l’animazione e i giochi degli Elfi di Babbo Natale e la consegna delle letterine dei piccoli, per proseguire con ‘La freccia del destino’ un gioco investigativo all’aperto fattibile tramite App che porta a conoscere il borgo durante il giorno; mentre alle 16.30 i più piccoli potranno assistere alla passeggiata di Natale a cavallo con ‘Babbo Natale a cavallo’ accompagnati dalla Scuderia 2F di Arrone. Immancabile poi la tombolata natalizia, che ad Arrone si terrà domenica 17 dicembre alle 15 in piazza Garibaldi, con ‘La Tombola di Amodì’ una tombola dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni, gratuita su prenotazione al 328.1892227. Sempre domenica 17 ci sarà il grande concerto ‘Natale nell’aria’ alle 18.30 al teatro comunale di Arrone. Tra i molteplici appuntamenti di intrattenimento musicale, il musical-teatrale sui rituali e sulle tradizioni del periodo natalizio ‘Li Santi de Natale’, in programma venerdì 22 dicembre alle 21.30 al teatro comunale di Arrone. Uno spettacolo della compagnia Sonidumbra con l’attore Mirko Revoyera come voce recitante e i musicisti Barbara Bucci, voce e percussioni; Marco Baccarelli, organetto, fisarmonica, cornamusa, zampogna a chiave e Gabriele Russo al violino, mandolino, voce, zampogna, nichelarpa; che ripercorreranno le festività del Natale in Valnerina tra foconi, natività, canti, santi, pasquarelle e vecchierelle, con lo stile dei cantastorie tradizionali. Il Natale ad Arrone vedrà poi gli zampognari, la Befana in piazza con la consegna di doni a tutti i bambini, concerti e diversi incontri a tema che si protrarranno fino al 14 gennaio 2024.